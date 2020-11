Ook KLM-piloten akkoord met loonmatiging in ruil voor steunpakket

Pilotenvakbond VNV heeft een akkoord bereikt over de loonmatiging voor KLM-personeel in de komende vijf jaar. Daarmee is de laatste horde voor het ontvangen van het steunpakket van de overheid genomen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra eiste in ruil voor de 3,4 miljard euro aan staatsteun dat de lonen tot 2025 gematigd zullen worden. In de eerste instantie gingen KLM en de vakbonden er nog van uit dat de loonoffers tot 2022 gemaakt moesten worden.

Piloten vakbond VNV wilde daarom afgelopen week geen handtekening zetten onder akkoord over de loonmatiging. Ook vakbond FNV wilde geen handtekening zetten maar besloot gisteren toch een krabbel te zetten onder het akkoord.

De piloten zeiden dit weekend al wel akkoord te kunnen gaan met de loonmatiging. Maar er was volgens de VNV nog te veel onduidelijk waar de vakbonden nou precies mee akkoord gaan.