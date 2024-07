Jonker hoopt dat Oranje zich herpakt tegen Italië: 'Oogjes doen het weer beter'

Na de teleurstellende Nations League Finals was de uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Italië in april het laatste zetje richting het grote chagrijn. Het Nederlands elftal stelde toen wel heel erg teleur en verloor kansloos met 2-0.

Begin juni herpakte Oranje zich al enigszins met een zege en een gelijkspel tegen Finland. Morgen krijgt de ploeg van bondscoach Andries Jonker de kans op echte revanche, want dan komen de Italianen naar Sittard.

Jonker zag dat er bij zijn ploeg destijds in Cosenza wel heel erg veel verkeerd ging. "Wij waren niet goed genoeg aan de bal. Verdedigend was het best goed, maar naar de goede kant en de goede kleur spelen, dat was wel een probleem."