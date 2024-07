Vanavond op tv: Twijfels over kandidatuur Joe Biden • NAVO-hulp aan Oekraïne • Limburg beter beschermd na overstromingen?

NAVO-hulp aan Oekraïne

Tientallen regeringsleiders zijn deze dagen in Washington vanwege het 75-jarig bestaan van de NAVO. Tijdens de verjaardagstop staat een aantal belangrijke thema's op het programma, waaronder de steun aan Oekraïne. Zo stelt de NAVO een speciale coördinator aan die de veiligheidshulp aan Oekraïne moet gaan begeleiden. We spraken met Douglas Jones, hij is VS-staatssecretaris voor Europese zaken en houdt toezicht op de Europese veiligheid, waaronder de NAVO.