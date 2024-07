Ouders van donorkinderen bezorgd na documentaire over massazaaddonor

In een kort geding, aangespannen door Stichting Donorkind en een moeder van een donorkind, besloot de rechter vorig jaar dat Meijer niet meer mag doneren aan nieuwe wensouders. Zelf zegt Meijer dat hij hier uit eigen beweging in 2019 al mee is gestopt. "Alleen als mensen een tweede of derde kind van mij willen, help ik hen."

In meerdere video's op YouTube probeert Meijer zijn onschuld te bewijzen. Hij overweegt juridische stappen te nemen tegen de Netflix-documentaire, die volgens hem vol zit met leugens. "Ik zou duizend kinderen hebben verwekt, zaad hebben gemixt met een andere donor. Het klopt niet en dat vind ik verschrikkelijk", zegt hij. "Ik ben in mijn enthousiasme een beetje doorgeslagen, maar ik deed het uit goedheid. Ik wilde mensen helpen."

'Blijft de biologische vader'

"Als hij echt had willen helpen, dan had hij wensouders eerlijk moeten vertellen hoeveel kinderen hij al had verwekt", zegt Van der Meer van Stichting Donorkind. "Ouders voelen zich al bedonderd en moeten nu een manier vinden om hier met hun kind over te praten. En dat dan zonder hun boosheid te uiten, want het blijft wel de biologische vader van hun kind."

De stichting hoopt dat Nederlandse klinieken de samenwerkingen met internationale klinieken stoppen. Ook pleit Van der Meer voor een nationaal register voor klinieken en donoren die via het internet zijn gevonden, "zodat een wensouder kan controleren of de zaaddonor geen massadonor is".