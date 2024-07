OM vervolgde vorig jaar 67 mensen voor bedreigen politici

Het Team Bedreigde Politici is onderdeel van de politie in Den Haag en richt zich specifiek op bedreigingen tegen landelijke politici, zoals ministers en Kamerleden. Vanwege het toenemende aantal meldingen is het team vorig jaar uitgebreid.

Ook op lokaal niveau worden regelmatig politici bedreigd. Deze week voelde een Friese wethouder zich genoodzaakt te verhuizen omdat hij al anderhalf jaar wordt lastiggevallen. Ook is vermoedelijk brand gesticht bij een Rotterdamse wethouder, al is de achtergrond daarvan nog niet duidelijk.

Uit onderzoek uit 2022 blijkt dat het merendeel van de lokale bestuurders te maken krijgt met verbale agressie, intimidatie en bedreiging. Ook hier vindt het grootste deel online plaats.

"Daar maken we ons natuurlijk zorgen over", zegt Axel Boomgaars, voorzitter van de Wethoudersvereniging en zelf politiek actief in Hoorn. "We kennen voorbeelden van dreigementen dat iemand zijn kinderen niet meer van school zal halen tot lekgestoken banden of zelfs een bijl in de achterdeur."

Hij wijt de toename aan bedreigingen onder meer aan polarisatie in de samenleving. "Een bestuurder moet soms keuzes maken die indruisen tegen een individueel belang. Dat wordt steeds moeilijker geaccepteerd."