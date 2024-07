Oranje taait af: spelers laten Wolfsburg na ruim een maand achter zich

Op 11 juni reed de spelersbus van het Nederlands elftal de uitvalbasis van Oranje tijdens het EK voetbal in Wolfsburg op. Vanmiddag om 13.00 uur, een dikke maand later, zijn de spelers en de staf vertrokken na de uitschakeling in de halve finale.

De internationals van Oranje hoeven niet gezamenlijk terug naar Nederland. Het grootste deel van de spelers waaiert uit voor vakanties, om zich daarna weer te melden bij hun clubs.

Staf en spelers vertrekken rond 13.00 uur vanaf Braunschweig Airport om rond 14.00 uur op Schiphol Oost te landen. Een deel van de spelers gaat niet mee naar Nederland, maar reist vanuit Wolfsburg naar andere bestemmingen.

