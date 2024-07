Contactloos betalen op iPhone kan straks zonder Apple Pay, onder druk van EU

Apple gaat later deze maand voor banken en andere financiële partijen de mogelijkheid openstellen om klanten contactloze betalingen te laten doen buiten Apple Pay. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat was ingesteld door de Europese Commissie naar oneerlijke concurrentie. De toezeggingen betekenen dat Apple geen boete hoeft te betalen.

Al enkele jaren is het via verschillende Nederlandse banken mogelijk om te betalen met je iPhone. Daarvoor moet je via de bank één keer je bankpas toevoegen aan Apple's eigen digitale portemonnee: de Apple Wallet. Die is gekoppeld aan de betaalfunctionaliteit Apple Pay. Banken betalen voor deze toegang; hoeveel precies is onbekend.

Sta je bij een pinapparaat dat contactloos betalen ondersteunt (en dat doen ze tegenwoordig vrijwel allemaal), dan is het een kwestie van je telefoon ertegenaan houden of twee keer op de aan-knop drukken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogeheten NFC-chip in de iPhone, wat staat voor near-field communication. In plaats van een pincode in te voeren, werkt verificatie via de vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning. Het is inmiddels een veelgebruikte methode en tot nu de enige optie voor banken.

Zaken afdwongen

Dat gaat met de overeenkomst tussen Apple en de Europese Commissie veranderen, maar wel alleen binnen de EU. Brussel heeft bij Apple een aantal zaken afgedwongen. Het allerbelangrijkste is dat de alternatieve betaalopties net zo makkelijk gebruikt kunnen worden als Apple Pay zelf en zelfs als standaard betaalmiddel ingesteld kunnen worden.

In de praktijk kun je straks dus betalen via een andere digitale portemonnee en Touch ID of Face ID gebruiken. Daarnaast mogen deze alternatieve portemonnees ook anderen diensten aanbieden, denk aan een ov-pas of concertkaartjes.

Verder moet Apple reeds bestaande betaalapps toegang bieden. Ontwikkelaars van de alternatieve betaalopties moeten gebruikers via een melding erop kunnen wijzen dat ze standaard betaalapp "met een paar klikken" kunnen aanpassen.

Verder mag Apple geen kosten rekenen voor het koppelen van een digitale portemonnee van bijvoorbeeld een bank aan de technologie (de NFC-chip dus) waarmee contactloos wordt betaald. Ten slotte wordt Apple verplicht om in een "eerlijke, objectieve, transparante en niet-discriminerende" procedure partijen toegang te geven.