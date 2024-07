Nieuwe uitkijktoren in Den Haag biedt zicht op renovatie Binnenhof

Bij het Binnenhof in Den Haag is een uitkijktoren geplaatst. Het bouwwerk staat vlak bij de Hofvijver, is bijna dertig meter hoog en biedt uitzicht op onder meer het Binnenhof.

De toren is geplaatst in samenspraak met de gemeente, omwonenden en ondernemers en is bedoeld om de omgeving aantrekkelijk te houden. De uitkijktoren geeft bezoekers de mogelijkheid het Binnenhof, dat door een renovatie grotendeels is afgesloten, alsnog te bekijken.

Ondanks de grootscheepse renovatie die het Binnenhof ondergaat, blijft het gebied namelijk een trekpleister, zegt de vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid.

Trekpleister

De toren met 148 treden is vanmiddag officieel geopend door minister Keijzer van Ruimtelijke Ordening. Ze noemt de toren een trekpleister. "Voor de toeristen is het een fantastische manier om te zien wat er gebeurt met de renovatie. Je hebt een mooi overzicht van het Binnenhof en de gebouwen daarin, maar ook het belangrijke werk wat daar plaatsvindt."

Maximaal zes mensen tegelijk kunnen gebruikmaken van de toren, meldt Omroep West. De toeging is gratis. De renovatie van het Binnenhof is op zijn vroegst eind 2028 afgerond. Tot die tijd blijft de toren er staan.