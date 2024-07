Coalitie wil maatregelen van staatssecretaris om dubbelfuncties onderwijs

Van der Hoeff (PVV) en Van Zanten (BBB) willen dat Paul regelgeving invoert die schoolbesturen verplicht om meerdere offertes op te vragen bij vergelijkbare bureaus, als zij een onderwijsadviesdienst inschakelen.

Nu gelden pas vanaf een bedrag van 220.000 euro Europese aanbestedingsregels. Onder dat bedrag stelt het ministerie geen aanvullende eisen. Van Zanten: "Je kunt een klusje dus net onder dat bedrag uitzetten, en de opdracht gunnen aan een vriend. Dat moet niet kunnen."

Lumpsum

De kwestie van dubbelfuncties is aanleiding voor de Kamerleden om het onderliggende systeem van onderwijsfinanciering aan de kaak te stellen. Het gaat om het 'lumpsum'-systeem, dat in de jaren 90 werd ingevoerd.

Met dat systeem kwam er een einde aan de praktijk dat de overheid de lerarensalarissen, de gebouwen én de extra ondersteuning direct betaalde. Sindsdien krijgen schoolbesturen jaarlijks één pot geld. Ze bepalen zelf hoe ze dat besteden. De door de overheid betaalde schoolbegeleidingsdiensten werden bovendien vrijgegeven. Er zijn nu honderden concurrerende adviesbureaus op de markt, en hun diensten hoeven niet bewezen effectief te zijn.

De PVV is al jaren kritisch over de lumpsum-financiering. Van der Hoeff: "Er zijn zo veel schoolbesturen, en die hebben allemaal een pandje, een kantoortje en een wagenparkje. Daar gaat zo veel geld verloren." Hij wil dat schoolbesturen voortaan een verplicht percentage van het lumpsum-geld gaan besteden aan het "primaire proces", zoals lesgeven. Soepboer en Van Zanten sluiten zich hierbij aan, en ook VVD-Kamerlid Kisteman is naar eigen zeggen bereid "hiernaar te kijken".

'Markt is doorgeslagen'

De PVV en BBB willen ook strengere verantwoordingsregels. Schoolbesturen hoeven in hun jaarverslag nu niet op te schrijven hoeveel geld zij aan welk adviesbureau besteden. "Dat zou wél moeten, dit gaat om belastinggeld", zegt Van Zanten.

NSC'er Soepboer zegt verder dat de markt in onderwijsadvies is doorgeslagen. "Er zijn te veel bureaus, iedereen kan er zomaar een oprichten - terwijl we nu juist behoefte hebben aan bewezen effectieve methodes." Hij wil dat de staatssecretaris onderzoekt of het niet beter is als de overheid de schoolbegeleidingsdiensten weer gaat financieren en organiseren. PVV en BBB ondersteunen dit.