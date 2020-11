Ook Eerste Kamer wil hogere zorgsalarissen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer gevraagd de salarissen van zorgpersoneel meer te verhogen. Alle oppositiefracties in de senaat stemden voor een motie van die strekking en alle regeringspartijen tegen. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het kabinet had de motie ontraden.

Vorige week werd een soortgelijke motie ook al door de Tweede Kamer aangenomen. Ook daar waren de oppositiepartijen voor en de regeringsfracties tegen, maar doordat Kamerlid Van der Graaf van regeringspartij ChristenUnie per ongeluk voorstemde, haalde de motie een meerderheid.

Concurrerende salarissen

Tot ergernis van de oppositie liet het kabinet de dag erna weten dat het niet van plan is meer te doen aan de salarissen van het zorgpersoneel dan het al van plan was. Premier Rutte en minister Van Ark zeiden tegen de Kamer dat het kabinet al een "concurrerende salarisontwikkeling" mogelijk maakt en dat het daar in 2021 structureel nog eens zo'n 1 miljard euro voor beschikbaar stelt. Ook trekt het 130 miljoen euro uit om het werk in de zorg te verbeteren. Verder wil het kabinet niet gaan.

Nu ook de Eerste Kamer hogere zorgsalarissen wil, heeft SP-leider Marijnissen een nieuwe reactie van het kabinet gevraagd: "Beide volksvertegenwoordigingen hebben nu gezegd dat die salarisverhoging er moet komen."