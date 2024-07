Sprinter Jakobsen stapt af in twaalfde etappe Tour de France

Fabio Jakobsen is vroeg in de twaalfde etappe van de Tour de France afgestapt.

De sprinter moest het peloton al vroeg laten gaan en zag zijn achterstand snel oplopen tot meer dan vijf minuten. Zijn ploegleiders moedigden hem nog wel aan vanuit de auto, maar Jakobsen besloot na 25 kilometer een einde te maken aan de lijdensweg.

Jakobsen was bij zijn ploeg dsm-firmenich PostNL de troef voor de massasprints, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. De 27-jarige sprinter, die in 2022 nog een Tourrit won, kwam niet verder dan een vijfde en zevende plaats. Woensdag finishte hij als 168ste en laatste in de zware rit naar Le Lioran.

Zware bergetappes

In de zware bergetappes had Jakobsen het steevast moeilijk. Met hulp van zijn ploeggenoten kwam hij wel binnen de tijdslimiet binnen, maar in het klassement bezette hij de laatste plaats.

De twaalfde rit van de Tour gaat van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot. Op papier is er een kans voor de sprinters, maar het peloton krijgt flink wat hoogtemeters voor de kiezen, met drie gecategoriseerde klimmetjes.