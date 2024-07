OM vervolgt twee Amelanders voor belagen journalisten tijdens Sunneklaas

Begin mei gaf de politie toe fouten gemaakt te hebben bij de bescherming van journalisten. De politie was op de hoogte van de eventuele komst van journalisten naar het eiland en was zich bewust van de risico's. Toch waren agenten al weg voor de boot met PowNed-journalisten aankwam.

De politie zei ervan te hebben geleerd. "Terugkijkend hadden we de journalisten van PowNed beter moeten beschermen en begrijpen we ook dat aspecten van ons optreden die avond niet neutraal op de betrokkenen zijn overgekomen. Dat had anders gemoeten", zei Martin Sitalsing, politiechef van de eenheid Noord-Nederland destijds.

Er werd ook aangifte gedaan tegen de chauffeur van de auto van de cameraploeg. Hij wordt niet vervolgd vanwege een gebrek aan bewijs, aldus het OM. De rechtbank in Leeuwarden zal de zaak tegen de eilandbewoners behandelen. Wanneer is nog niet duidelijk.

Sunneklaas

Sunneklaas wordt op 5 december op Ameland gevierd en is een alternatief Sinterklaasfeest waarbij bewoners zich verkleden en maskers dragen.

Tijdens het feest zijn "buitenstaanders", oftewel vastelanders, in principe niet welkom. Ook vrouwen die op straat komen worden naar binnen gejaagd of belaagd.