Brand in torenspits van beroemde kathedraal Rouen onder controle

In de spits van de toren van de kathedraal in Rouen heeft een grote brand gewoed. Hoewel de brand snel onder controle was, trok de rook over de gehele Noord-Franse stad.

De oorzaak van de brand in de Notre-Dame de l'Assomption is onbekend. De torenspits stond al in de steigers voor een grote restauratie. Volgens de bisschop van de kathedraal zijn de bouwvakkers die aan de kathedraal werkten in veiligheid gebracht. Hoe groot de schade is aan de torenspits, is nog niet bekend.

Wereldberoemd

Het bouwwerk is een van de grootste kathedralen van Frankrijk. Het gotische gebouw is wereldberoemd en staat op meerdere schilderijen van de Franse schilder Claude Monet. De kathedraal is onder meer beroemd vanwege zijn drie torens, die elk gebouwd zijn in een andere stijl.

Delen van het gebouw stammen uit de 12e eeuw. In 1880 werd de laatste hand gelegd aan de constructie.

De vlammen slaan uit de steigerdoeken rond de spits: