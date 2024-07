Peperduur huwelijksfeest van Indiase rijkeluiszoon wekt woede van omwonenden

De 29-jarige Anant is de jongste zoon van Mukesh. De bruiloft van Anant en zijn even oude vriendin Radhika Merchant moet het pompeuze klapstuk worden van een reeks uitbundige vieringen die er het hele jaar aan zijn voorafgegaan. Hoewel er weinig over naar buiten wordt gebracht over wie er aanwezig gaan zijn, staat wel vast dat er veel beroemdheden op af gaan komen.

Daarvoor hoeft er alleen gekeken worden naar eerdere optredens voorafgaand aan het echte bruiloftsfeest. Vorige week trad Justin Bieber op voor honderden gasten tijdens een privé pre-huwelijksconcert, in maart werd Rihanna ingevlogen die haar eerste complete concert in jaren gaf op een driedaagse pre-huwelijksviering in de westelijke staat Gujarat. Onder de 1200 gasten waren techmiljardairs Bill Gates en Mark Zuckerberg.

Bieber zou zo'n 10 miljoen dollar hebben gekregen voor zijn inspanningen, Rihanna ontving een bedrag dat daar naar verluidt net iets onder lag.

In mei organiseerden de Ambani's voor de bruiloft een luxe Europese cruise voor 800 gasten, onder wie Bollywoodsterren en cricketspelers. Ook daar werd aan de muzikale omlijsting gedacht met volgens Vanity Fair optredens van David Guetta, The Backstreet Boys, Katy Perry, Andrea Bocelli en Pitbull.

Omgeving afgezet

En dan moet de echte bruiloft nog komen. De huwelijksceremonie is morgen, gevolgd door een grote receptie op zondag. Maandag is er nog een "speciale receptie" voor het huishoudelijk personeel van Ambani, zo blijkt uit een document waarin de plannen worden beschreven. De festiviteiten worden verdeeld tussen het Jio World Convention Center en het Antilia-gebouw.

De algemeen directeur van een bedrijf dat vliegtuigen verhuurt, zegt tegen persbureau Reuters dat de Ambani's drie Falcon-2000-jets van zijn bedrijf hebben ingehuurd om alle bruiloftsgasten te vervoeren en dat er in totaal ruim honderd privévliegtuigen worden ingezet. "De gasten komen van over de hele wereld en elk vliegtuig maakt meerdere vluchten door het land", zegt hij.

Om vervolgens te kunnen waarborgen dat iedereen bijtijds op de locaties arriveert, hebben de Ambani's - tot woede van de omwonenden - de omgeving afgezet. Vanaf morgen tot 15 juli zijn de wegen in de omgeving iedere dag van 13.00 uur tot middernacht alleen open voor voertuigen die daar voor het evenement moeten zijn.

Bemoeienis van de politie

De politie beschouwt het evenement dan ook als een "publieke gebeurtenis", vanwege de aanwezigheid van internationale en Indiase vips. Onder een post op X van de verkeerspolitie klinkt veel kritiek.

"Sinds wanneer is een persoonlijk evenement van een industrieel een publiek evenement? Is elke burger van Mumbai hiervoor uitgenodigd, of een select aantal?", zegt iemand bijvoorbeeld.

Mumbai is berucht vanwege het drukke en chaotische verkeer. Vooral in deze tijd van het jaar, tijdens het moessonseizoen. Eerder deze week kreeg Mumbai te maken met hevige regenval en wateroverlast, met als gevolg grote verkeersopstoppingen.