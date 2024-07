Elf fietsen gestolen bij TotalEnergies voor Tourrit: 'Vrachtwagen geforceerd'

"Morgen brengen ze de nieuwe fietsen", zegt Cras, die geluk heeft dat in zijn geval slechts zijn derde reservefiets is gestolen. "Voor sommige jongens is het hun eerste fiets die weg is, dat geeft natuurlijk een ander gevoel."

Zondag kende de Franse ploeg nog een mooi succes, toen Anthony Turgis de van tevoren gevreesde gravelrit wist te winnen. Donderdagmiddag krijgen de renners een overwegend vlakke rit voor de kiezen, met wel een aantal colletjes van de vierde categorie.