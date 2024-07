Nauwelijks kans op verminderde vruchtbaarheid door chlamydia, GGD past testbeleid aan

Een infectie met de geslachtsziekte chlamydia brengt slechts een zeer klein risico op verminderde vruchtbaarheid met zich mee, blijkt uit recent onderzoek. Op basis van deze nieuwe wetenschappelijke inzichten past de GGD volgend jaar het testbeleid aan.

Jarenlang werd gedacht dat chlamydia een belangrijke oorzaak is van onvruchtbaarheid bij vrouwen. Om die reden is ook een omvangrijke campagne rond preventie, diagnose en behandeling van de soa opgetuigd. Chlamydia wordt nu nog standaard met antibiotica behandeld, ook als er geen klachten zijn.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de soa in de meeste gevallen vanzelf weggaat zonder schadelijke gevolgen te veroorzaken. Er is bovendien geen bewijs dat de huidige aanpak effectief is.

Overbehandeling voorkomen

Vanaf januari 2025 gaat de GGD daarom niet meer standaard op chlamydia testen bij mensen zonder klachten. Dat voorkomt overbehandeling en draagt bij aan het tegengaan van antibiotica-resistentie. Mensen mét klachten worden nog wel getest.

Jaarlijks worden duizenden mensen zonder klachten getest op chlamydia, vaak in combinatie met gonorroe. Dat leidt niet tot een daling van het aantal besmettingen met chlamydia. Overigens gaat de GGD wel door met testen op gonorroe.