Bewoners Rotterdamse wijk wanhopig door boeteregen: 'Er komen nog 48 bekeuringen'

Bewoners van de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid trekken aan de bel over de aanhoudende boetes die bij hen op de mat vallen. Om de luchtkwaliteit in de wijk te verbeteren is eind vorig jaar een flitspaal langs de Pleinweg geplaatst om sluipverkeer tijdens de spits tegen te gaan. Maar bewoners zeggen onvoldoende op de hoogte te zijn en klagen over het hoge aantal bekeuringen.

Omwonenden zeggen de weg juist te gebruiken om hun wijk uit te rijden en niet als sluiproute. Ondanks meerdere waarschuwingsborden werden het afgelopen halfjaar 11.000 boetes uitgeschreven. Bewoners spreken bij de regionale omroep Rijnmond van een boeteregen.

Een van hen is de 49-jarige Michel. Als bewoner van de wijk was hij in de veronderstelling dat de maatregel tegen sluipverkeer niet voor hem gold. Dat bleek niet zo zijn. Tegen de tijd dat hij de eerste boete ontving, had hij er nog twaalf gereden.

Ook Emil en zijn vrouw reden achteloos over de weg en werden daarvoor op de bon geslingerd. Hoeveel boetes hij precies heeft, weet hij niet meer: "Ik ben de tel kwijt. Ik denk 25".

Vertraging in het systeem

De 38-jarige Jason uit de wijk Bloemhof geeft eerlijk toe dat hij de weg gebruikte als sluiproute. Pas toen hij eens iemand driftig zag zwaaien toen hij over de weg reed, begreep hij dat er werd geflitst. Hij belde met het bedrijf waar hij zijn auto huurt, maar die gaven te kennen dat er geen boetes op zijn naam stonden.

Pas in juni, een half jaar nadat hij zijn eerste boete reed, kreeg hij bericht. Hij belde opnieuw naar het verhuurbedrijf en kreeg te horen dat er een vertraging in het systeem zat: "Er gaan nog 48 boetes volgen", werd hem verteld.

'Boetes stapelen onacceptabel'

De Rotterdamse SP bemoeit zich inmiddels met het probleem. De oppositiepartij vindt dat met name arme Rotterdammers de dupe zijn omdat in de wijk vooral mensen met lagere inkomens wonen. "Dit leeft echt in de wijk en veroorzaakt financiële zorgen", zegt een wijkraadslid Bert Peterse tegen de regionale omroep. Hij vindt bovendien dat het aantal borden langs de weg tot verwarring leidt.

Ook vindt de partij een stapeling van boetes onacceptabel. "Het heeft heel lang geduurd voordat mensen de eerste boete ontvingen. En als daarna boete op boete op boete volgt, dan heb je niet de kans gehad om je gedrag aan te passen."

De partij wil dan ook dat herhaalboetes worden kwijtgescholden. De Rotterdamse verkeerswethouder lijkt het daarmee eens te zijn en zegt tegen Rijnmond dat het onwenselijk is dat mensen door een opeenstapeling van boetes in de financiële problemen komen.

Het Openbaar Ministerie liet eerder aan de regionale omroep weten de bonnetjesregen te onderzoeken. "Het uitgangspunt is dat je van je fouten moet kunnen leren. We zoeken uit of automobilisten met meerdere boetes die kans hebben gekregen", aldus een woordvoerder.