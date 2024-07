Zwemster na anderhalve dag gered, 80 kilometer van Japanse kust

In Japan is een zwemster na 36 uur op zee gered. De Chinese vrouw van begin 20 was maandagavond met een vriendin gaan zwemmen toen ze door de sterke stroming meegesleurd. De vrouw zwom met een rubberen band om, waardoor ze niet tegen de stroming in kon zwemmen.

De reddingsoperatie werd maandag meteen opgestart door de kustwacht, maar die konden de vrouw aanvankelijk niet vinden. Pas woensdagochtend werd de vrouw door een tanker ontdekt in de buurt van het Japanse schiereiland Boso, op 80 kilometer van het vasteland.

Twee bemanningsleden van een kleiner vrachtschip hebben de vrouw uit het water gehaald en eerste hulp verleend. De kustwacht heeft haar daarna per helikopter naar land gevlogen.

De zwemster werd na de redding naar het ziekenhuis gebracht. Daar hoefde ze niet lang te blijven; ze had lichte uitdrogingsverschijnselen, maar was verder in orde.