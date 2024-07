Kindster Benji Gregory (46) uit ALF overleden

Gregory kwam uit een acteursfamilie, want ook zijn vader, oom en zus werkten in de showbusiness en zijn oma was zijn agent. Hij had met zijn guitige hoofd eerder al gespeeld in verschillende commercials en afleveringen van The A-Team, T.J. Hooker, Fantasy Island en Punky Brewster.

Toen ALF ten einde liep was hij er niet rouwig om: "Het was een opluchting, want ik wilde niet meer afleveringen maken, al heb ik nergens spijt van."

Marine

Hoewel nog enkele kleine tv-rolletjes en wat werk als stemacteur volgden, koos Gregory als volwassene ervoor bij de marine te gaan. Als meteoroloog verzorgde hij de weerberichten aan boord van het vliegdekschip Carl Vinson. In 2006 werd hij om medische redenen eervol ontslagen.

De afgelopen jaren kampte Gregory met depressies, een bipolaire stoornis en slaapproblemen, zegt zijn zus Rebecca. Zij heeft nu bekendgemaakt dat hij op 13 juni is gestorven.

Volgens Rebecca overleed haar broer tijdens een hittegolf in Arizona. Hij zou in zijn auto in slaap zijn gevallen en bezweken zijn aan de hitte. Ook zijn hulphond stierf. Een lijkschouwing moet nog de definitieve doodsoorzaak vaststellen.

"Ben was een fantastische zoon, broer en oom. Hij was leuk gezelschap en liet ons vaak lachen", schrijft Rebecca in het bericht. "Hij is veel te vroeg van ons heengegaan."