'Joden in Europa ervaren meer antisemitisme, Nederland scoort slechter dan gemiddeld'

Veel Joden in Europa ervoeren al voor de oorlog in Gaza een toename van haat en discriminatie. Dat blijkt uit een enquête van het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA) onder bijna 8000 Joden in dertien EU-lidstaten.

Het onderzoek werd afgenomen voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober en de oorlog in Gaza, maar in het rapport zijn ook verklaringen over antisemitisme na oktober vorig jaar opgenomen.

Van alle ondervraagden geeft 96 procent aan antisemitisme te hebben ervaren in het afgelopen jaar. De helft zegt zich zorgen te maken over hun veiligheid en die van hun familie, en ruim 70 procent verbergt de eigen Joodse identiteit soms.

Nederland scoort slechter dan gemiddeld

Nederland springt er op enkele vlakken negatief uit: in ons land denkt 83 procent van de ondervraagden dat het aantal gevallen van antisemitisme in de afgelopen vijf jaar is gestegen. Alleen in Duitsland is dit percentage hoger (86). Gemiddeld over alle landen denkt 80 procent dat het probleem van antisemitisme in hun land de laatste jaren groter is geworden.

Het deel dat vijandige uitingen tegenover Joden op openbare plaatsen in het land als groot probleem ziet, is onder Nederlandse Joden relatief groot met 72 procent. Alleen in Frankrijk (88), België (80) en Duitsland (77) is het percentage hoger.

90 procent van de respondenten in ons land is negatieve stereotypen tegengekomen die Joden ervan beschuldigen de wereldmacht in hadden te hebben, evenals financiën, de media, politiek en economie. Ook zegt een relatief groot deel van de Nederlandse Joden (68 procent) geweldoproepen tegen Joden te hebben meegemaakt en bepaalde buurten uit veiligheidsoverwegingen te mijden (42 procent).