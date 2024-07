Slachtoffer brugramp Baltimore: 'Ik dacht dat we het nooit zouden overleven'

De enige man die levend uit het water werd gehaald toen een brug in Baltimore instortte, dacht dat hij de ramp nooit zou overleven. Cervantes Suarez werd totaal overvallen toen de brug begon te schudden en het wegdek het begaf.

In een interview met de Amerikaanse zender NBC vertelt de 37-jarige wegwerker dat hij en zijn collega's net in hun auto's zaten te schaften toen het vrachtschip Dali tegen de brug voer. De politie had het verkeer op het laatste moment weten tegen te houden, maar kon de wegwerkers niet meer waarschuwen.

Suarez zag de auto's een voor een in het water vallen voordat zijn eigen voertuig viel. "Ik dacht dat we het niet zouden overleven", zegt hij in het interview. "Ik vroeg God of hij voor mijn vrouw en gezin wilde zorgen en bad om vergiffenis."

Zie hier hoe de brug instortte: