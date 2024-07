Druk om Nationaal Monument en kenniscentrum over Srebrenica opgevoerd

De initiatiefnemers hebben een uitgesproken voorkeur voor het Churchillplein voor het voormalige Joegoslavië-tribunaal. "Het is een iconische plek, die staat voor de rechtvaardigheid die hier vanuit Nederland is gevonden voor de misdaden toen. Veel slachtoffers en nabestaanden zijn hier naartoe gereisd om te getuigen en daarom is het ook een emotionele plek," legt voorzitter Samir Hajdarevic uit.

Naast monument ook kenniscentrum

Maar de plannen van zijn stichting reiken verder: "De droom is om naast een monument ook een kenniscentrum in te richten zoals dat in Duitsland ooit is opgericht na het proces van Neurenberg tegen oorlogsmisdadigers van de Tweede Wereldoorlog. Van de rechtszaal zouden we een museum kunnen maken en het archief van het tribunaal, dat nu in een kelder ligt, kan worden ontsloten voor slachtoffers en voor onderzoek."