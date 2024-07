Achteruitgang alzheimerpatiënt beter te voorspellen

Door een nieuw rekenmodel van het Alzheimercentrum Amsterdam kunnen artsen beter voorspellen hoe snel patiënten met alzheimer achteruit zullen gaan. Het model is ontwikkeld op basis van gegevens van bijna duizend patiënten.

"Bij een diagnose alzheimer weet je één ding zeker, en dat is dat het denkvermogen van mensen achteruit zal gaan. Maar hoe snel dat gaat, dat verschilt heel erg per persoon", vertelt wetenschappelijk directeur Wiesje van der Flier in het NOS Radio 1 Journaal. "En dat is precies wat patiënten als eerste willen weten: wat ze kunnen verwachten van het ziekteverloop."

Met het rekenmodel kunnen artsen patiënten een aardig kijkje in de toekomst geven, zegt Van der Flier. "We hebben een eenvoudige test gebruikt die over de jaren meerdere keren is afgenomen bij een groep patiënten. Daar hebben we gegevens die we bij de diagnose al wisten naast gelegd. Met die gegevens kunnen we voor nieuwe patiënten een voorspelling doen over de achteruitgang van het denkvermogen."

Voorspelling

Ze benadrukt dat het om een voorspelling gaat, die nooit helemaal zal kloppen. "Het blijft in de toekomst kijken, dus het blijft een voorspelling met onzekerheid", legt Van der Flier uit. "Maar ondanks die onzekerheid willen mensen de informatie hebben. Leg me die onzekerheid maar uit, zeggen patiënten."

"Het model is het startpunt voor een goed gesprek tussen dokter en patiënt over de ziekte. Wat weten we, en wat is de onzekerheid. Het is een rekenmodel om de dokter te ondersteunen."