Vrouwen halen met crowdfunding sneller geld binnen dan mannen

Dat effect zou nog eens versterkt kunnen worden door het kuddegedrag van investeerders. Crowdfundingscampagnes gaan vaak heel snel, van enkele dagen tot soms zelfs maar enkele seconden.

"Dan moet je heel snel kiezen. Als je niet zoveel zelfvertrouwen hebt, neig je naar een campagne die al bijna vol zit. Dat zal dan wel goed zijn, denken investeerders dan. En dat effect zie je nog sterker bij plannen van vrouwelijke ondernemers."

Opmerkelijk is dat getrouwde man-vrouw-koppels het in het onderzoek niet beter doen dan mannen. "Die koppels zijn vaak getrouwd in gemeenschap van goederen. Je zou denken: dat wekt vertrouwen. Maar dat vonden we niet terug in onze onderzoeksresultaten. Een goeie verklaring hebben we daar niet voor."

Groeiende markt

In 2022 ging in de markt voor crowdfunding ongeveer 1 miljard euro om, vertelt Theunissen. De cijfers voor 2023 zullen in de komende weken naar buiten worden gebracht en laten naar verwachting een verdere stijging zien. Nederland zit wat crowdfunding betreft in de wereldtop en die markt blijft ieder jaar groeien.