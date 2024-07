Baby kruipend langs snelweg VS gevonden, moeder opgepakt

In de Amerikaanse staat Louisiana is een 1-jarig kind kruipend langs de snelweg aangetroffen. Het jongetje moet zeker twee dagen in de berm hebben doorgebracht, maar hield aan het voorval weinig meer over dan wat muggenbulten. De politie spreekt van een wonder.

Er werd voor het leven van het kind gevreesd toen zijn 4-jarige broer maandag dood werd aangetroffen in een nabijgelegen meer. De moeder van beide jongens was zaterdag halsoverkop vertrokken met haar zoons. Pogingen van familieleden om contact met haar op te nemen mislukten.

Een dag nadat het lichaam van de peuter was gevonden werd de 25-jarige moeder 500 kilometer verderop aangehouden in de staat Mississippi. Ze wordt in ieder geval aangeklaagd voor het verzwijgen van een overlijden, er wordt nog gekeken of ze ook iets met de dood van haar kind te maken heeft. Zijn doodsoorzaak is nog onbekend.

Orkaan Beryl

Omdat het jongste kind niet bij zijn moeder was, vervolgde de politie de zoektocht naar hem. Agenten waren van plan het meer nogmaals te doorzoeken naar een lichaam, toen de melding binnenkwam dat het kind gezien was.

Een trucker had het jongetje in de berm gespot. Het kind moet daar dus twee dagen lang overleefd hebben, terwijl het stormachtig was in Louisiana vanwege de nasleep van orkaan Beryl.

"Dit kind heeft in dat weer twee dagen naast de snelweg doorgebracht", meldde een opgeluchte politiewoordvoerder op een persconferentie. "Godzijdank dat die trucker hem zag."

Oma wil voogdij

De oma van de jongen zegt de zorg voor de baby op zich te willen nemen, hoewel ze ondertussen ook de dood van haar andere kleinkind en de arrestatie van haar dochter moet verwerken.

"Ik moet vechten voor mijn kleinkind", zegt ze tegen plaatselijke media. "Ik moet alles doen om hem weer terug te krijgen, want niemand kent hem zoals wij hem kennen."