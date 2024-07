Aanklagers noemen Baldwin roekeloos op eerste zitting in Rust-rechtszaak

Aanklagers hebben Alec Baldwin op de eerste dag van zijn proces afgeschilderd als een acteur die het niet erg nauw nam met de veiligheidsregels op de filmset. Dat hij de veiligheidsregels nauwelijks in acht nam, leidde volgens hen direct tot de dood van cameravrouw Halyna Hutchins. Daarom zou hij veroordeeld moeten worden voor dood door schuld.

In haar openingswoord kondigde aanklager Ocampo Johnson aan beelden te zullen laten zien van hoe de acteur met wapens omging op de set. "U zult zien dat hij het wapen gebruikte om dingen mee aan te wijzen, mensen, objecten. U zult hem de haan zien spannen als dat niet hoeft en u zult hem zijn vinger op de trekker zien leggen als dat niet hoeft."

Ocampo Johnson zei dat Baldwin "om het grootst beschikbare wapen" vroeg en beschuldigt hem ervan cowbowtje te hebben willen spelen.

'Wapenexpert verantwoordelijk'

Zijn advocaten betogen juist dat Baldwin ervan uit mocht gaan dat anderen hun werk hadden gedaan zodat het pistool veilig was. Hutchins werd gedood doordat de wapenexpert echte kogels in het wapen had gedaan in plaats van losse flodders. Tegen Baldwin was gezegd dat de revolver 'cold' was, de filmterm voor een veilig wapen.

"Op een filmset moet de veiligheid gegarandeerd zijn voordat een wapen in handen van de acteur komt", betoogde zijn advocaat Spiro. "Je moet de trekker kunnen overhalen. Zelfs als hij de trekker had overgehaald, zoals het OM beweert, dan betekent dat nog niet dat het moord was."

Baldwin heeft altijd volgehouden dat hij nooit aan de trekker heeft gezeten. Volgens hem ging het wapen af toen hij de haan aanspande. In politietesten kan dat euvel met het wapen echter niet worden herhaald.

Bodycambeelden

De advocaat legt de verantwoordelijkheid voor de dood van Hutchins zo bij wapenexpert Gutierrez-Reed, die eerder al veroordeeld is tot 1,5 jaar cel vanwege haar rol in het incident.

Op de eerste dag van het proces kregen de juryleden beelden te zien die gemaakt waren met de bodycam van een opgeroepen politieagent. Daarop waren de tevergeefse pogingen te zien om Hutchins te redden en gesprekken met Baldwin en crewleden op de set.