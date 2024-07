Nieuwswekker: Oranje verliest + Tekenseizoen begonnen

Dit is vandaag in het nieuws:

- Na elke wedstrijd van Oranje praten we na met kinderen. En deze keer doen we dat op de oude basisschool van Wout Weghorst. Wat vonden de kinderen van Nederland en hoe deed 'hun' Wout Weghorst het?

- Ben je lekker buiten geweest? Dan is het opletten, want het tekenseizoen is begonnen. Je kan erg ziek worden van de beestjes. Het is dus belangrijk om jezelf goed te controleren. Hoe je dat doet, zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

- Ruim twee weken geleden vertrok surfer Merijn Tinga vanuit Engeland. En vandaag komt hij aan in Frankrijk. Hij maakte een 850 kilometer lange reis om aandacht te trekken van de Franse regering. Hij wil dat het land statiegeld invoert op flesjes en blikjes. Zijn surfboard is dan ook gemaakt van weggegooide flesjes.

Toen Merijn vertrok maakten we deze video: