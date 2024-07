Wekdienst 11/7: Herdenking genocide Srebrenica • Plastic Soup Surfer in Parijs

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De duizenden slachtoffers van de genocide in Srebrenica worden herdacht. Op 11 juli 1995 viel de moslimenclave in voormalig Joegoslavië en vermoordden Bosnische Serviërs ruim 8000 mannen en jongens.

Plastic Soup Surfer Merijn Tinga komt na drie weken surfen en suppen aan in Parijs waar hij met de burgemeester spreekt over het invoeren van statiegeld in Frankrijk.

De twaalfde etappe van de Tour de France voert van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot met daarin drie beklimmingen. De etappe is vanaf 13.40 uur live te volgen via de NOS app, NOS.nl, NPO 1, NPO Start en NPO Radio.

Dit is er vannacht gebeurd:

"Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen van een videoscheidsrechter." Dat zei bondscoach Ronald Koeman na afloop van de verloren wedstrijd tegen Engeland. Volgens Koeman raakte Dumfries Kane's voet bij het proberen te blokken van de bal. Het leidde tot de gelijkmakende penalty door de spits. "Laten we het niet over de scheidsrechter hebben..."

In Dortmund zijn rondom de verloren EK-wedstrijd enkele confrontaties geweest tussen Engelse en Nederlandse fans. Daarbij zijn vijf personen lichtgewond geraakt. 26 mensen zijn aangehouden. Ondanks deze incidenten is de politie "grotendeels tevreden" over het verloop van de dag.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het liep voor Oranje en veel Nederlandse supporters uit op een deceptie: de kwartfinale gisteravond tegen Engeland. De 1-2 winst voor Engeland leidde bij de Britse fans tot uitzinnige vreugde.