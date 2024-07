Britse media juichen na zege op Oranje: 'Het is ons gelukt'

Ook het Spaanse AS vindt Watkins de held. "Voetbal levert altijd namen op die je niet verwacht, spelers die tot aan hun grote moment niet eens bestonden. Eén van hen is Ollie Watkins. Voor altijd. Voor eeuwig. De Villa-spits bezorgde Engeland de voorsprong, een kaakslag voor Nederland en Koeman."

Marca zet zich alvast schrap voor de finale: "Engeland sluipt in de 91e minuut de finale in: we hebben een rivaal."

Nederland rouwt

De Nederlandse dagbladen waren zijn uiteraard minder positief gestemd. AD schrijft over de droom die in duigen is gevallen en stelt dat Engeland, met name in de eerste helft, sterker was dan eerder dit toernooi.

De Telegraaf vindt dat het geluk van Nederland op is geraakt en dat de ploeg van Ronald Koeman nooit écht een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.