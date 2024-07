Schipholwerknemers maken zich zorgen over zomerdrukte

Schiphol kampt nog altijd met een groot personeelstekort. Van de werknemers maakt 88 procent zich mede daarom zorgen over de zomerdrukte dit jaar, blijkt uit een enquête van de FNV onder 427 medewerkers. De vakbond is bezorgd over de werkdruk, het ziekteverzuim en veiligheidsrisico's.

"Dagelijks krijgen we wel een mailtje waarin wordt gevraagd of je een extra dienst wilt draaien," vertelt Chiyo Blumming, beveiliger op Schiphol en FNV-lid. "Gisteren kregen we zelfs mailtjes dat ze er VVV-bonnen bij gaan doen."

Blumming vindt haar werk leuk, maar de werkdruk ligt wel erg hoog. "Daar moet je tegen kunnen, dat vakanties er bijvoorbeeld bij inschieten. Van de week werd ik zelfs gevraagd mijn pauze in te leveren. En naar het toilet gaan is ook een probleem, want dan moet iemand mij komen aflossen."

"Langzaam maar zeker raken mensen uitgehold, we zijn bang dat ze omvallen", zegt Jaap de Bie, bestuurder van FNV Luchtvaart. Hij is bang dat de werklast hierdoor bij nog minder werknemers komt te liggen, met nog meer ziekteverzuim tot gevolg. De FNV waarschuwt al langer voor dit sneeuwbaleffect. "En het échte seizoen moet nog beginnen."

Ziekteverzuim

Twee jaar geleden stonden er enorme rijen met passagiers tot ver buiten de vertrekhallen, door een tekort aan beveiligers en bagage-afhandelaars. Duizenden reizigers misten toen hun vlucht.

Volgens Tony Roomeijer, bagageafhandelaar en FNV-lid, gaat het nu nog net met de drukte. "Het moet niet gekker worden, want dan gaan er vertragingen komen. We hebben hier en daar al gaten in het rooster en dat proberen we samen op te lossen. Zo niet, dan komen er dus vertragingen."

Roomeijer vertelt dat hij op sommige dagen om 06.00 uur binnenkomt, om 08.00 uur ontbijt en dan verder geen pauze meer heeft. "Het is niet prettig. Dat maakt ook dat het ziekteverzuim op sommige momenten wat hoger ligt."

Dat de salarissen dit jaar met 19 procent zijn gestegen, maakt volgens de bagageafhandelaar niet genoeg uit, omdat veel zaken duurder zijn geworden.

"Het werk wordt niet meer beloond zoals vroeger", zegt Roomeijer. Waardoor volgens de medewerker ook minder nieuwe mensen gemotiveerd zijn om op de luchthaven te komen werken.

'Volledige aandacht'

Schiphol laat in een reactie weten dat de werkomstandigheden en werkdruk van alle medewerkers "de volledige aandacht" hebben.

"We waarderen dat vakbonden zoals FNV hierop blijven toezien en ons waardevolle feedback geven op basis van hun bevindingen," zegt een woordvoerder. "We zijn continu in gesprek met de vakbonden en alle bedrijven die actief zijn op Schiphol, waaronder de beveiligingsbedrijven, om de kwaliteit van het werk op Schiphol te blijven verbeteren."

FNV wil dat Schiphol het personeelstekort zo snel mogelijk oplost. "We moeten de situatie in de gaten houden", zegt De Bie. "De werkdruk is onhoudbaar en als dat doorgaat betekent dat wat ons betreft vluchten schrappen voor de gezondheid van het personeel."