Kater voor Oranjefans in Nederland en Dortmund, waar 26 mensen zijn opgepakt

Het verlies in blessuretijd van het Nederlands elftal heeft geleid tot grote teleurstelling bij Oranjefans. De fanzone in Dortmund liep snel leeg na de verloren halve finale. Ook op pleinen in Nederlandse steden en cafés waar de wedstrijd te zien was, gingen veel supporters na het eindsignaal naar huis.

Voor zover bekend zijn er geen grote ongeregeldheden geweest. Wel zijn in Dortmund in de aanloop naar het voetbalduel enkele confrontaties geweest tussen Engelse en Nederlandse fans. Daarbij zijn vijf personen lichtgewond geraakt. Er was bijvoorbeeld gegooid met flessen.

Verspreid over de dag zijn in totaal 26 mensen aangehouden, meldt de Duitse politie. Ondanks deze incidenten is de politie "grotendeels tevreden" over het verloop van de dag.

Frustratie en trots

Zo'n 100.000 Oranjesupporters waren voor de wedstrijd naar Dortmund gereisd. Vooraf was er een grote feestelijke Oranjemars gehouden. Maar na afloop was er ook wat frustratie dat het Nederlandse elftal de finale nipt was misgelopen. Zo klonk er in het supportersgebied in het Westfalenpark in Dortmund boegeroep en werd door sommigen met plastic bekertjes gegooid.

Er was ook trots onder de meegereisde Nederlanders. "Na de wedstrijd tegen Oostenrijk hadden we dit niet verwacht", zeiden twee Oranjefans na afloop in het stadion waar de wedstrijd was gespeeld. "We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt".

Bekijk hier een compilatie van hoe supporters in Dortmund en Nederland reageerden op de 2-1 uitslag: