Oranje verliest slag om EK-finale, maar legt basis voor mooie toekomst

Dat betekende niet dat het nu allemaal sprankelend was, zeker niet. Tegen Polen (2-1) was het een uur goed, tegen Frankrijk was het degelijk (0-0), tegen Oostenrijk slecht (2-3), tegen Roemenië weer goed (3-0), tegen Turkije was het vechten (2-1) en tegen Engeland (1-2) wisselend.

Al met al was het niet goed en constant genoeg om aanspraak te maken op een finaleplek. Een zege op topland Engeland bleek te veel gevraagd.

Wachten op zege op topland

Het is een pijnlijke statistiek. In de tweede periode van Koeman als bondscoach boekte Oranje weliswaar twaalf overwinningen in twintig interlands, maar werd er geen enkele keer van een topland (top tien FIFA-ranglijst) gewonnen.

De wedstrijd tegen Engeland (nummer vijf van de FIFA-ranglijst) was de zevende nederlaag in Koemans tweede termijn (2023-2024). Cijfermatig was de eerste periode van Koeman (2018-2019) iets beter. Toen werd er vier keer verloren, vijf keer gelijkgespeeld en elf keer gewonnen.