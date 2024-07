Kane ziet verdiende zege Engeland: 'Gaat op een toernooi om momenten'

Gareth Southgate is een tevreden bondscoach na de zege van Engeland. "We verdienden het niet om op achterstand te komen", zei hij doelend op een prachtige treffer van Xavi Simons. "Maar daarna deden we zoveel goed dat ik erg tevreden ben."

"Ik denk dat het lang geleden is dat Engeland tegen zo'n sterke tegenstander zestig procent balbezit heeft gehad. Het is ook heel mooi dat onze invaller Ollie Watkins in de slotfase het winnende doelpunt heeft gemaakt. Hij heeft de afgelopen weken zo hard getraind en nu pakt hij direct zijn kans."

Southgate heeft zijn nationale ploeg nu voor het tweede EK op rij naar een finale geleid. "Zondag spelen we de finale tegen een fantastische ploeg", zei hij doelend op Spanje. "We gaan er weer voor knokken. Natuurlijk hebben we een kans."