Koeman teleurgesteld en trots: 'Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen'

Na rust was Oranje lange tijd de betere. "Ik had het geloof dat we controle hadden. Zij wachten het moment af en deden dat goed, want het moment is ook gekomen. Maar wij hadden en paar geweldige aanvallen. Een paar voorzetten, waar hun keeper er niet geweldig uitzag. We hebben er alles aan gedaan. Maar helaas."

Uiteindelijk waren het toch de Engelsen die via invaller Ollie Watkins de zege grepen. Hij schoot in bij het scheiden van de markt raak. "Natuurlijk is het moment pijnlijk", vond Koeman. "Dat is voetbal. Er worden vaker wedstrijden in de laatste minuut of de blessuretijd beslist."