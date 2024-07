Bondscoach Berhalter ontslagen bij VS na slechte Copa América

Gregg Berhalter is ontslagen als bondscoach van de Verenigde Staten, dat melden meerdere Amerikaanse media. De oud-speler van Sparta en Cambuur was vorig jaar juist teruggekeerd als coach, maar is nu ontslagen vanwege de slechte resultaten bij de Copa América. Amerika werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Alleen van Bolivia werd gewonnen, maar tegen Panama en Uruguay gingen de VS onderuit.

Gastheer WK 2026

De 50-jarige Berhalter werkte met zijn team toe naar het WK 2026, dat in de VS, Canada en Mexico wordt gespeeld. Voor dat toernooi moet nu dus een andere coach worden gevonden.

Volgens AP worden onder anderen Jürgen Klopp, Thierry Henry en Marcelo Bielsa genoemd als mogelijke opvolgers.