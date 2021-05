Trump: we hebben gewonnen • Optimistische Biden heeft 'goed gevoel'

President Trump heeft in een opmerkelijke toespraak vanuit het Witte Huis voorgesorteerd op de verkiezingswinst. "Eigenlijk hebben we deze verkiezingen al gewonnen", zei hij. Volgens Trump staat hij in een aantal swing states overduidelijk op winst, zoals Michigan en Pennsylvania "En we hebben ze niet eens allemaal nodig", zei hij, doelend op het winnen van de belangrijkste swing state: Florida. In de swing states die Trump noemde, wordt nog volop geteld en kan het vanwege de vele poststemmen nog dagen duren voordat de definitieve uitslag er is. Zodoende hebben Amerikaanse media nog geen winnaar uitgeroepen in die staten.

"We waren klaar voor een groot feest, waren alles aan het winnen. En toen lag alles opeens stil", zei Trump, zonder dat duidelijk was wat hij precies bedoelde. In zijn toespraak plaatste hij openlijk twijfels bij hoe de uitslagen bekend worden gemaakt. Verder repte de president over fraude, zonder daar verder over uit te weiden, en zei hij naar het Hooggerechtshof te willen stappen. "We willen dat het stemmen stopt", zei Trump.

Ruim een uur eerder sprak Trumps Democratische tegenstrever Joe Biden al het land toe vanaf een podium voor zijn huis in Wilmington. Hij zei "een goed gevoel" te hebben over de verkiezingsuitkomst, maar benadrukte dat de verkiezingen pas voorbij zijn als de laatste stem is geteld. Trump twitterde kort daarna dat de Democraten de overwinning probeerden te stelen. Die tweet werd afgeschermd door Twitter, omdat deze "mogelijk misleidend" zou zijn.