Spannend in de swing states • Einduitslag kan lang duren

Nu er alleen in Hawaï en Alaska nog stemlokalen open zijn, kunnen we enkele scenario's wel schrappen. Bidens hoop dat hij in de kiesnacht snel kon afrekenen met Trump wordt niet bewaarheid. Geen enkele staat die hij van Trump probeerde af te nemen is tot nu toe naar hem gegaan. In Georgia en Florida heeft de president vooralsnog een voorsprong, even als in North Carolina en Ohio. Ook in de staten van de Blue Wall staat Trump op dit moment nog op winst, in Pennsylvania, Wisconsin en Michigan.

Hoop kan Biden putten uit de voorlopige uitslagen in Arizona, waar hij flink voor staat. Dat zou de eerste staat kunnen worden die Clinton verloor en hij kan winnen. Maar in al deze gevallen (met een mogelijke uitzondering van Florida) is het nog te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de uitslag.

Het kan nog wel een tijd duren voordat er meer duidelijkheid komt over een uitslag in die staten. De onzekerheid kan nog uren duren, of mogelijk dagen. In Pennsylvania mogen poststemmen pas op de verkiezingsdag geopend worden, dus dat betekent dat er nu nog biljetten uit enveloppen gehaald worden om te scannen.