Eerste stembureaus gesloten • Wall Street sluit flink hoger

Het aantal Amerikanen dat voor vandaag al heeft gestemd, is volgens berekeningen van persbureau Associated Press opgelopen tot bijna 102 miljoen. Dat is 73 procent van het totaal aantal stemmen dat in 2016 is uitgebracht. Bij het onpartijdige US Elections Project staat de teller op bijna 101 miljoen.

Volgens AP is de opkomst van het voortijdige stemmen in sommige staten, waaronder Texas en Arizona waar de strijd heel spannend is, al hoger dan de totale opkomst vier jaar geleden.