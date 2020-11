Amerikanen naar de stembus • Biden voert nog campagne in Pennsylvania

Met angst en beven kijkt oud-ambassadeur Henne Schuwer naar de verkiezingen in de VS. "Überhaupt het idee dat er een tweede termijn voor Donald Trump kan komen, daar moet ik persoonlijk niet aan denken. De schade die hij dan kan aanrichten", zegt hij tegen Nieuwsuur.

Schuwer was tussen 2015 en 2019 de Nederlandse ambassadeur in Washington D.C. Hij heeft een duidelijk antwoord op de vraag van welke stemmers de uitslag zal afhangen. "Vrouwen! Dit is de wraak van de #MeToo-beweging. Als Biden nu wint, is dit de afrekening. De verworven rechten van vrouwen: het recht op abortus, gelijke betaling, zijn door Trump in gevaar gebracht. Dus deze man moet het Witte Huis uit, redeneren ze."

Oud-ambassadeur VS: 'Als Biden wint, is dat de wraak van de vrouwelijke kiezer'