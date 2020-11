Amerikanen naar de stembus • 100 miljoen kiezers brachten stem voor vandaag al uit

Na maanden van warmlopen en campagnevoeren is het eindelijk zover: vandaag moet duidelijk worden wie de komende vier jaar het Witte Huis zal bewonen. Wordt het Donald Trump of Joe Biden? In de nacht van dinsdag op woensdag worden de meeste uitslagen per staat bekendgemaakt. Uiteindelijk wint niet de kandidaat met het hoogste aantal stemmen, maar de kandidaat met de meeste kiesmannen.

Waar je komende nacht op moet letten, lees je hier:

