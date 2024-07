Goal in blessuretijd doet Oranje de das om tegen Engeland, geen EK-finale

Even later krulde Foden de bal met links op de kruising. Daarmee ontsnapte Oranje aan een achterstand, maar even daarvoor was ook Engeland ontsnapt in het meeslepende duel in Dortmund. Uit een hoekschop van Simons kopte Dumfries op de lat.

Depay valt uit, Veerman valt in

Tien minuten voor rust zat Depay opeens op de grond. Hamstring. Het was al niet zijn toernooi, maar hij was in ieder geval fit. Dit was een grote domper voor hem en Oranje. Depay ging naar de kant en Koeman koos met Joey Veerman voor een middenvelder als vervanger.