Zwaar teleurgestelde Van Dijk na eliminatie Oranje: 'Dit doet heel veel pijn'

"Het zegt alles dat de scheidsrechter snel naar binnen gaat, maar om nou de scheidsrechter de schuld te geven... Dit doet zoveel pijn, ik weet het ook even niet. We staan met lege handen", aldus Van Dijk.

Dumfries: 'Werden steeds sterker'

Denzel Dumfries vindt dat hij met Oranje een kans heeft laten liggen op een finaleplaats. "We voelden dat we sterker en sterker werden, met de verlenging op komst. Het is echt zuur dat we nu uitgeschakeld zijn."

De verdediger zegt dat hij het met Nederland het voor rust moeilijk had. "De Engelsen speelden toen veel tussen de linies. We hadden moeite om het goed neer te zetten."

Dumfries zegt onder de indruk te zijn geweest van het enorme Oranjelegioen, dat met ruim 100.000 man naar Dortmund was afgereisd.

"Het was fantastisch om de steun van de fans te zien. We hebben er alles aan gedaan. Ik heb op dit toernooi wel het gevoel gekregen dat wij met de supporters één zijn geworden. Dat verdient een compliment", aldus Dumfries.