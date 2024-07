Zwaar teleurgesteld Oranje ziet gemiste kans: 'Werden sterker en sterker'

"Het zegt alles dat de scheidsrechter snel naar binnen gaat, maar om nou de scheidsrechter de schuld te geven... Dit doet zoveel pijn, ik weet het ook even niet. We staan met lege handen", aldus Van Dijk.

Schouten: 'Dit is hard'

Jerdy Schouten, die in Dortmund een uitstekende wedstrijd speelde, had na afloop het gevoel dat hij met Oranje een grote kans heeft laten liggen op een EK-finale.

"De manier waarop, dat is hard", vond de middenvelder. "Ik had in het veld het gevoel dat wij meer kans zouden maken als we de verlenging zouden halen. En zelfs eigenlijk voor het einde van reguliere speeltijd had ik het gevoel dat we konden winnen."