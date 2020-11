Vermoedelijk één aanslagpleger in Wenen, veertien mensen vast

Na de aanslag van gisteravond in Wenen zijn meerdere mensen opgepakt. Er zitten inmiddels veertien mensen vast. Waarvan ze precies worden verdacht, is nog niet bekendgemaakt. De politie gaat ervan uit dat er één schutter was, een 20-jarige man met een Oostenrijks en Noord-Macedonisch paspoort die aanhanger was van de islamitische terreurgroep IS. De mensen die nu vastzitten, komen allemaal uit de kring van de dader.

Er zijn bij elkaar negentien doorzoekingen gedaan in woningen, in Wenen, Linz en St. Pölten.

Gisteren werd de aanslagpleger volgens de politie negen minuten na de eerste schoten 'uitgeschakeld'. Op basis van alle filmpjes van de aanslag die de politie van omstanders heeft gekregen, wordt er niet langer van uitgegaan dat er nog meer daders zijn.

Zes verschillende plekken

De moslimextremist opende rond 20.00 uur het vuur op uitgaanspubliek. Er zijn vier burgers omgekomen, twee mannen en twee vrouwen. In de negen minuten voordat hij werd doodgeschoten, had hij op zes verschillende plekken toegeslagen. In totaal zijn er 22 gewonden. Er raakte ook een politieagent gewond, hij is buiten levensgevaar.

De dader had een automatisch vuurwapen bij zich, een pistool en een machete. Ook droeg hij een nepbomgordel. Volgens minister Nehammer van Binnenlandse Zaken had de man op zijn Instagramaccount een foto geplaatst waarop hij te zien is met twee wapens. Het vermoeden is dat die gisteravond bij de aanslag zijn gebruikt.

Deradicalisering

De politie wist eerder te voorkomen dat deze man naar Syrië vertrok om zich bij IS aan te sluiten. Hij werd veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. De man kreeg in april vorig jaar 22 maanden celstraf, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten. Zijn jonge leeftijd speelde daarbij een rol.

Volgens minister Nehammer had de dader meegedaan aan een deradicaliseringsprogramma, maar wist hij de autoriteiten ervan te overtuigen dat hij geen gevaar was. Aan de buitenkant leek het erop dat hij terugkeerde in de samenleving. "Maar blijkbaar deed de aanvaller precies het tegenovergestelde", zei de minister. Verdere details over die veroordeling en vrijlating zijn niet gegeven.

Bondskanselier Kurz sprak Oostenrijk vanochtend toe. Het was een aanslag uit haat, zei hij: