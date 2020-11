Handballers huiverig voor start EK-kwalificatie: 'Niet goed om nu te spelen'

Handbalbondscoach: 'Voelt niet goed om in deze omstandigheden te spelen' - NOS

De Nederlandse handballers starten woensdag de EK-kwalificatie met een thuiswedstrijd tegen Turkije, maar met gemengde gevoelens. "Het voelt niet goed om in deze omstandigheden te spelen", aldus bondscoach Erlingur Richardsson.

"De situatie in Europa is nogal kritiek. Om dan spelers uit alle delen van Europa samen te brengen... Sommigen reizen via twee à drie luchthavens."

"Daarnaast zitten er spelers in de selectie die al een tijd niet hebben kunnen trainen of wedstrijden hebben kunnen spelen", zegt Richardsson, daarmee wijzend op de internationals die spelen in de stilgelegde Nederlandse eredivisie.

'Geen ideale omstandigheden'

De 48-jarige IJslander kent met het Nederlands team een lastige voorbereiding. De ploeg kwam maandag bijeen op Papendal, maar kon nog niet trainen omdat de uitslagen van de verplichte coronatesten nog niet binnen waren.

Dinsdagochtend om 10.00 uur zou er dan eindelijk getraind kunnen worden, maar ook toen waren de uitslagen nog niet binnen. Uiteindelijk volgden die iets na 14.00 uur. Daaruit bleek dat één speler een hertest moet doen, de rest van Oranje kan wel trainen.

"Het zijn geen ideale omstandigheden", zegt Richardsson. "Het helpt ons niet te focussen op de wedstrijd."