Macron: parlementsverkiezingen zijn door niemand gewonnen

De Franse president Macron heeft voor het eerst publiekelijk van zich laten horen sinds de parlementsverkiezingen die hij afgelopen zondag verloor. In een open brief aan de regionale pers stelt hij dat "niemand" de laatste parlementsverkiezingen heeft gewonnen.

De linkse coalitie Nouveau Front Populaire (NFP) kreeg afgelopen zondag de meeste zetels, maar niet de absolute meerderheid. Volgens Macron moeten de verschillende partijen daarom een brede coalitie vormen om samen te gaan regeren.

Daarmee gaat hij de confrontatie aan met de NFP. De linkse partijen willen namelijk zelf regeren en zelf een premier voordragen nu ze de grootste fractie in de Assemblée hebben, de Franse Tweede Kamer. Maar Macron zegt in zijn open brief: ik benoem de premier en dit zijn mijn voorwaarden.

"De president weigert de uitslag van de verkiezingen te erkennen", reageerde de linkse leider Jean-Luc Mélenchon. "Alsof de koning zijn veto uitspreekt over het vonnis van de kiezers.''

'Fransen willen gedeelde macht'

Met de open brief van Macron worden de toch al gepolariseerde verhoudingen in Frankrijk op scherp gezet. Bij de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag ontstonden drie grote machtsblokken. Maar geen van de drie heeft de absolute meerderheid die nodig is om voorstellen door de Assemblée te loodsen: 289 van de 577 zetels.

De linkse coalitie NFP kwam met 182 zetels als winnaar uit de bus. De partijen die Macron steunen eindigden als tweede met 168 zetels. De rechts-radicale Rassemblement National werd derde met 143 zetels.

Volgens de politieke traditie in Frankrijk levert de grootste partij in het parlement een premier en een regering. De premier wordt normaal gesproken voorgedragen door de winnende partij, maar de benoeming moet officieel worden gedaan door de president. Macron ziet dat anders, schrijft hij in zijn open brief.

"De verkiezingen hebben laten zien dat de Fransen verandering willen en dat ze willen dat de macht gedeeld wordt", schrijft hij. "Daarom moeten verschillende partijen nu samenwerken in een grote coalitie."

Macron pleit voor de vorming van een coalitie van verschillende partijen die zich gesteund weet door een "solide meerderheid" in het parlement. Maar hoe die meerderheid eruit moet zien, schrijft hij niet. Hij zegt alleen dat partijen die meedoen de rechtsstaat moeten erkennen en pro-Europees moeten zijn.

'Beschamend circus'

Waarnemers vermoeden dat hij alleen wil samenwerken met gematigde linkse en rechtse partijen. Maar met gematigd rechts heeft Macron geen absolute meerderheid. En het lijkt op dit moment uitgesloten dat gematigde linkse partijen in de NFP-coalitie zouden willen 'overstappen' naar een coalitie met Macron.

De president verwacht ook geen akkoord op korte termijn, schrijft hij. "Er zal wel wat tijd nodig zijn voor de partijen om compromissen te sluiten met respect voor elkaars standpunten." Tot die tijd wil hij zijn eigen regering aan de macht laten om lopende zaken te behandelen.

Door verschillende linkse politici is woedend gereageerd. "Macron vraagt eigenlijk aan Kamerleden om niet te luisteren naar de Fransen die op NFP hebben gestemd", zei politica Clémentine Autain. "Macron ontkent de verkiezingsuitslag en beschadigt ons land en de democratie", aldus haar collega Marine Tondelier.

Ook de radicaal-rechtse Marine Le Pen reageerde onthutst. Ze schreef op X dat Macron zelf vervroegde verkiezingen heeft uitgeschreven en dat hij nu de winnaar wil tegenhouden. "Dit circus wordt beschamend."