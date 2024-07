Pelosi zet vraagtekens bij kandidatuur Biden: 'Hij moet snel beslissen'

Nancy Pelosi, een van de meest invloedrijke Democraten in de VS, lijkt twijfels te hebben bij Joe Bidens keuze om in de race te blijven als presidentskandidaat.

"Dat is aan hem. Hij moet snel beslissen", zegt ze in een interview met de Amerikaanse zender MSNBC. De presentator stelt vervolgens dat Biden die keuze vorige week al heeft gemaakt. De 81-jarige presidentskandidaat zei toen dat hij in de race wil blijven, ondanks de ophef rondom zijn moeizame debat met de Republikeinse rivaal Donald Trump eind vorige maand.

Maar Pelosi (84) lijkt met haar woorden te suggereren dat zijn besluit nog niet definitief is en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. "Het is aan de president om te beslissen om hij zich verkiesbaar stelt. We moedigen hem aan om die beslissing te nemen. De tijd dringt."