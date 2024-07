Eerste Democratische senator keert zich tegen Biden, ook Pelosi uit twijfel

De druk op president Biden om zich terug te trekken als presidentskandidaat neemt verder toe vanuit zijn partij. Voor het eerst heeft een Democratische senator, Peter Welch, de president opgeroepen uit de race te stappen. Ook de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft haar twijfel uitgesproken.

Senator Welch uit Vermont zegt zich zorgen te maken over de verkiezingen omdat "de inzet niet hoger kan zijn". In een opiniestuk van Welch in The Washington Post schrijft hij dat de desastreuze debatoptredens van Biden niet mogen worden genegeerd.

'Hij moet snel beslissen'

Pelosi, een van de meest invloedrijke Democraten in de VS, sprak eerder op de dag haar twijfels uit over Bidens keuze om in de race te blijven als presidentskandidaat. "Dat is aan hem. Hij moet snel beslissen", zegt ze in een interview met de Amerikaanse zender MSNBC.

De presentator stelt vervolgens dat Biden die keuze vorige week al heeft gemaakt. De 81-jarige presidentskandidaat zei toen dat hij in de race wil blijven, ondanks de ophef rondom zijn moeizame debat met de Republikeinse rivaal Donald Trump eind vorige maand.

Maar Pelosi (84) lijkt met haar woorden te suggereren dat zijn besluit nog niet definitief is en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. "Het is aan de president om te beslissen of hij zich verkiesbaar stelt. We moedigen hem aan om die beslissing te nemen. De tijd dringt."