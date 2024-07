Ritzege Vingegaard roert ook ploegleider Maassen tot tranen toe: 'Enorme vechter'

Maassen prees na de rit ook het doorzettingsvermogen van Vingegaard. "Hij lijkt zo'n leuke, nette, kleine jongen. Maar hij is een echte sportman en een enorme vechter. Als je Pogacar op dit niveau kan verslaan, dan zegt dat heel veel over je."

Mentale opsteker

De rit met enkele korte klimmetjes leek op het lijf geschreven van de explosievere Pogacar. Dat Vingegaard - die doorgaans sterker is in het hooggebergte - op dit terrein de etappe won en enkele bonificatieseconden pakte, voelt vooral als een flinke mentale opsteker voor de Nederlandse ploeg.

"Jonas zat op zijn limiet, maar Pogacar ook. Als je hem in de sprint kan kloppen, dan weet je dat je heel sterk bent."

Of de ritzege ook de ommekeer in de strijd om de gele trui betekent, zo ver wilde Maassen niet gaan. "Het maakt ook niet uit, het is al een grote overwinning dat hij hier überhaupt is na zijn val in Baskenland."

En of de zege van Vingegaard een tik was voor Pogacar? "Ik denk het niet", zegt de geletruidrager. "We kunnen zien dat we aan elkaar gewaagd zijn. Nu moet ik dit gat zien te bewaren. Het is een solide gat om de Pyreneeën mee in te gaan. Daar gaan we zien hoe het is, dat is meer racen met lange adem. Daar ben ik beter op voorbereid."