Belgische koning stelt Bart De Wever aan als formateur na verkiezingswinst

Bart De Wever (N-VA) is door de Belgische koning Filip aangesteld als formateur. Hij gaat proberen een centrumrechtse federale regering te vormen met N-VA, CD&V, Vooruit, MR en Les Engagés.

De gedoodverfde premier De Wever is zowel burgemeester van Antwerpen als partijleider van de Vlaams-nationalistische N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. N-VA is bij de verkiezingen van begin juni de grootste partij in Vlaanderen geworden. Het is ook de grootste partij van het land.

Het is voor Belgische begrippen snel dat er een maand na de verkiezingen een federale formateur is. Dat is de afgelopen 21 jaar niet voorgekomen. De Wever moet op 24 juli verslag uitbrengen aan de koning.

Arizona-coalitie

Het vormen van een regeringscoalitie op nationaal niveau is een ingewikkelde klus. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel is heel verschillend gestemd. De nieuwe nationale regering moet al deze uitkomsten weerspiegelen.

De regering die De Wever voor ogen heeft, wordt ook wel de Arizona-coalitie genoemd, omdat de kleuren van de politieke families overeenkomen met die van de vlag van de Amerikaanse staat Arizona.

De coalitie is een samenspel met aan de Nederlandstalige kant het Vlaams-nationalistische N-VA, de sociaaldemocraten van Vooruit en de christendemocraten van CD&V. Aan de Franstalige kant komt daar het liberaal-conservatieve Mouvement Réformateur (MR) bij en middenpartij Les Engagés.